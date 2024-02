Demme escluso dalla lista Uefa del Napoli: la foto con Tommaso Starace

Una foto che vale più di mille parole. Il messaggio social di Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, per Diego Demme, centrocampista escluso da Walter Mazzarri dalla lista Uefa, in vista del doppio confronto con il Barcellona di Xavi. Il mediano tedesco, chiamato in causa nelle ultime uscite, ha dimostrato di essersi allenato con grande professionalità, nonostante fosse ai margini del progetto tecnico.