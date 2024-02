Napoli, che emozione per Politano: cosa ha fatto la figlia per Carnevale

Emozione per Matteo Politano: l'attaccante del Napoli ha pubblicato sui suoi social un video e una foto della figlia Giselle, due anni e mezzo, che è andata all'asilo mascherata per Carnevale. Ad emozionarlo il fatto che la bambina si sia mascherata da... papà. Completino del Napoli, maglia numero 21 con scritto Giselle, la piccola Politano ha deciso di travestirsi da attaccante del Napoli, emozionando non poco il padre. Giselle, tra l'altro, vive a Milano con la mamma, la modella e influencer Ginevra Sozzi, ex compagna di Politano, ma vede il padre regolarmente e il rapporto è strettissimo.