Milan-Napoli, i convocati di Mazzarri: Politano c'è, la scelta su Zielinski

Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro, in occasione del posticipo domenicale della 23a giornata della Serie A 2023-24. Diramato l'elenco completo dei calciatori convocati dal tecnico dei partenopei per la super sfida di domani, che mette in palio tre punti importantissimi per la corsa Champions degli azzurri.

I convocati di Mazzarri per Milan-Napoli

Milan-Napoli non è mai una partita come le altre. Non lo sarà nemmeno per i giocatori convocati da Walter Mazzarri per la trasferta di domani, che vede la formazione partenopea costretta a fare risultato per tenere il passo delle dirette concorrenti, in chiave Champions League. In casa Napoli, rientra Zielinski dopo l'ultima esclusione, c'è Matteo Politano.

Di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Mazzarri:

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DENDONCKER Leander

ZIELINSKI Piotr

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo