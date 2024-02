Napoli, il messaggio per Osimhen dopo la delusione della Coppa d’Africa

Enorme delusione per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, infatti, ha perso la finale della Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio allo stadio Alassane Ouattara. Nell'atto finale della competizione la Nigeria era passata in vantaggio con la rete di Troost-Ekong per poi farsi rimontare con di gol di Kessié e Haller.