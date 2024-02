Napoli, slitta il ritorno di Osimhen: il motivo e quando può arrivare

Arrivo in ritardo a Napoli per Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano, reduce dalla delusione per la finale di Coppa d'Africa persa domenica contro la Costa d'Avorio, era atteso a Capodichino questa mattina, ma ha perso la coincidenza e così il suo arrivo è posticipato.

Osimhen, le ultime sul viaggio del nigeriano

Osimhen ha fatto scalo a Istanbul, ma il volo dall'Africa era partito in ritardo e, dunque, l'attaccante azzurro non è riuscito ad imbarcarsi in tempo dalla Turchia per arrivare in Italia secondo le previsioni. Il suo arrivo è così posticipato nel pomeriggio. Il Napoli e Mazzarri lo aspettano.