Agente Simeone: “Si aspettava di più? Il Napoli deve ritrovarsi come gruppo”

Alessandro Moggi , agente di Giovanni Simeone , è intervenuto su Radio CRC per parlare del suo assistito. L'attaccante argentino ha finora collezionato venticinque presenze con la maglia del Napoli in questa stagione, mettendo a segno solo tre reti.

Il procuratore di Simeone: "Se guardate i numeri di Osimhen..."

Queste, infatti le parole del procuratore sull'ex Verona: "Simeone si aspettava qualcosa di più? Il calcio è uno sport di squadra, se non rende in termini di risultato e di prestazioni, questo incide anche nei singoli. Se andiamo a guardare il rendimento di Osimhen tra l’anno scorso e questo, la differenza c’è. Credo che l’obiettivo del Napoli debba essere quello di ritrovarsi come gruppo".