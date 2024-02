Il bellissimo gesto di Simeone: lettera e maglia firmata per un tifoso

Simeone e la sorpresa per un tifoso speciale

Simone, infatti, avrebbe voluto essere presente già nel febbraio del 2017, quando il Napoli di Sarri affrontò i Blancos negli ottavi di finale di Champions League ma gli venne diagnosticata una grave malattia. 26 chemiotarpie, due interventi e sei anni dopo era poi risuscito a realizzare quello che tanto desiderava nella gara dei gironi di questa stagione. Un momento testimoniato sul proprio Instagram che, a quanto pare, non è sfuggito a Simeone.

La lettera scritta da Simeone

L'ex attaccante del Verona ha deciso così di mandargli una maglia firmata e una lettera: "Segnare al Bernabeu è stata una grande sfida per me, ma poi la tua storia e ciò che hai superato per realizzare il tuo sogno stasera a Madrid è stato molto più emozionante. Complimenti Simone e grazie per tutto il tuo supporto alla squadra. FORZA NAPOLI SEMPRE!! Cholito".