Napoli, Osimhen si allena: le condizioni in vista del Genoa

"Osimhen? Ha fatto tante partite e sarà stanco, ieri ha fatto un lungo volo e credo che possa anche non essere in condizione. Ci parlerò e dovrò valutare": così ha parlato in conferenza stampa (QUI le parole complete) l'allenatore del Napoli Mazzarri alla vigilia della partita contro il Genoa. Le condizioni dell'attaccante sono un enigma, ma intanto si allena.