Napoli-Genoa, le pagelle: Traore si smarrisce, Natan flop

Non una giocata che induca ad incoraggiarlo. È in una giornata che vanno saltate con un dribbling, se solo ci fosse.

Ngonge (14’ st) 6,5

Entra e rimuove la catastrofe della sconfitta non quella di una crisi che rimane.

Simeone 4,5

Il centravanti di una volta s’è eclissato: non attacca l’area, non sente la posizione, non la trova. Si è intristito.

Raspadori (30’ st) 5,5

Per provare a palleggiare nello stretto e mica è semplice in quella tonnara.

Kvaratskhelia 6,5

Non ce la faranno, eppure in sei mesi ci hanno provato, ma non riusciranno a sgretolarne il talento: è l’ultima frontiera della speranza di un calcio nuovo.