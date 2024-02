Napoli-Genoa diretta, segui la partita di oggi LIVE

La ventincinquesima giornata di Serie A prosegue con Napoli-Genoa . Al "Maradona" azzurri e rossoblù vanno a caccia del pronto riscatto dopo le sconfitte in trasferta con Milan (1-0) e in casa con l' Atalanta (4-1) . Aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Mazzarri e Gilardino .

Cross di Martin, Retegui di testa, Meret di distende sulla sua destra e devia in calcio d'angolo. Si salva il Napoli, che resta a terra per un testa contro testa con Ostigard dopo aver staccato e colpito il pallone.

Kvaratskhelia ammonito per proteste nei confronti dell'arbitro Sacchi, che non gli aveva fischiato un fallo.

Primo gol in Serie A per Frendrup che batte Meret con un piattone sinistro appena dentro l'area di rigore. Decisivo uno strappo palla al piede di Messias, che ha tentato servire Retegui: la palla è arrivata sui piedi di Frendrup che non ha lasciato scampo a Maret.

Doppio cambio per il Napoli: dentro Ngonge e Lindstrom per Traorè e Politano.

15:09

7' - Meret salva su Retegui

Martin crossa sul primo palo, il centravanti italo-argentino vince il duello aereo con Ostigard e schiaccia a terra il colpo di testa. Meret si distende e para in due tempi.

15:08

6' - Mazzocchi al tiro

Mazzocchi si accentra e calcia, ma non trova lo specchio della porta.

15:05

3' - Ci prova Kvaratskhelia

Kvaratskhelia rietra sul destro e calcia: para Martinez.

15:04

2' - Simeone pericoloso

Politano dalla destra mette al centro per Simeone, che impatta il pallone ma non quanto basta per mettere in difficoltà Martinez.

15:03

1' - Partiti

Partiti. Batte il Napoli. Sacchi ha dato il fischio d'inizio.

15:02

Un minuto di raccoglimento per i morti sul lavoro

Un minuto di raccoglimento per i morti sul lavoro a Firenze.

14:55

Napoli-Genoa, tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Genoa.

14:47

Meluso a DAZN sul futuro di Mazzarri e su Osimhen e Zielinski

Il direttore sportivo del Napoli, Meluso, a DAZN: "Siamo in un mondo lavorativo dove tutto è in discussione, come è giusto che sia. Mazzarri gode della nostra fiducia, ma il calcio è questo: può stare tranquillo, ma vogliamo che il Napoli stia in alto e vedremo strada facendo cosa succederà".

"Osimhen è uno di quei classici giocatori ai quali non piace perdere nemmeno le partitine in allenamento. Non c'è altro da aggiungere rispetto alla sua assenza. Zielinski? Non ci rimaniamo male che ha fatto le visite mediche con l’Inter. Ha fatto altre scelte, abbiamo proposto il rinnovo ma lui ha scelto un’altra strada. Insigne, Mertens e Koulibaly erano a scadenza e hanno onorato il loro contratto. Sono certo lo farà anche Zielinski".

14:43

Gudmunsson a DAZN, retroscena sul mercato

Gudmunsson è stato protagonista di uno speciale su DAZN, che ha offerto una anticipazione dell'intervista con Borja Valero: "Sono felice di essere rimasto a Genova. Eravamo a colazione e Gilardino è venuto ad abbracciarmi alla fine del mercato. Non avevo capito perché mi stesse abbracciando, poi ho letto i giornali e ho capito".

14:39

Gilardino a DAZN sul rientro di Messias

Gilardino a DAZN sul rientro di Messias: "Mi auguro che Messias, che torna dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio, possa trovare quella spensieretezza e quella fiducia che ha bisogno di trasmettere anche alla squadra. Mi auguro che faccia un grande partita".

14:37

De Winter a DAZN sull'assenza di Osimhen

De Winter a DAZN sull'assenza di Osimhen: "Non cambia nulla per noi. Dobbiamo avere sempre la stessa attenzione che avremmo avuto anche se ci sarebbe stato".

14:36

Simeone a DAZN: "Vogliamo essere tutti decisivi"

Simeone a DAZN: "Tutti vogliamo essere decisivi in questo momento per il Napoli. Il gruppo esce fuori in questi momenti, proveremo a fare il massimo tutto insieme".

14:36

Genoa, la striscia positiva interrotta

Il Genoa ha perso l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta, interrompendo una striscia di otto gare senza sconfitta (3V, 5N) – in questa Serie A solo una volta i liguri hanno perso due partite di fila: ad ottobre contro Milan e Atalanta.

14:32

Napoli, il record negativo rispetto alle ultime due stagioni

Il Napoli ha perso otto delle 23 partite in questo campionato, nelle precedenti due stagioni intere di Serie A i partenopei non avevano mai ottenuto più di sette sconfitte dopo 38 giornate (sette nel 2021/22 e quattro nel 2022/23).

14:29

Napoli, il record casalingo contro il Genoa

Il Napoli è imbattuto da 13 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 4N) e non ha mai registrato più partite interne di fila senza sconfitta contro i liguri nel massimo campionato – l’ultimo successo del Grifone in casa dei partenopei nel torneo risale al 22 febbraio 2009 (1-0 grazie al gol di Bosko Jankovic con Gian Piero Gasperini allenatore).

14:29

Napoli imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide con il Genoa

Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (14V, 6N): l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 febbraio 2021 (2-1 al Ferraris).

14:27

Napoli-Genoa, la curiosità

Dopo il 2-2 della gara d’andata, Napoli e Genoa potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1993/94, in quel caso Marcello Lippi era alla guida dei partenopei mentre sulla panchina del Grifone ci furono all’andata Claudio Maselli e al ritorno Franco Scoglio.

14:23

Napoli, dopo il Genoa il Barcellona

14:13

Niente Genoa per Osimhen

14:10

Napoli ci crede

14:09

Napoli-Genoa, out Malinovskyi

Sponda Genoa da registrare l'assenza di Malinovskyi.

14:07

Napoli, esordio per Traorè

Mazzarri dà fiducia a Traorè: è l'ora dell'esordio in azzurro.

14:04

Napoli, Ostigard preferito a Natan

Nel Napoli c'è, dunque, una sola novità rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia: in difesa Ostigard è stato preferito a Natan.

14:02

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

13:58

Napoli-Genoa, la probabile formazione di Mazzarri

13:55

Napoli-Genoa, conto alla rovescia

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Genoa, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli