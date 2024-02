NAPOLI - Niente Osimhen per la gara con il Genoa. Il centravanti nigeriano è affaticato e Mazzarri opta per un piano conservativo, in vista della gara con il Barcellona. Il Napoli è in ritiro per la sfida che in cinquantamila aspetta, forse l’ultima possibilità per agganciarsi al treno Champions: senza Osimhen.