Osimhen in tribuna al Maradona per Napoli-Genoa

Victor Osimhen è presente in tribuna d'onore allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Genoa. L'attaccante degli azzurri, che ha fatto ritorno in Italia lo scorso giovedì sera dopo aver sfiorato la vittoria della Coppa d'Africa con la Nigeria, non è stato convocato dopo aver sostenuto lavoro personalizzato, che ha proseguito anche oggi.