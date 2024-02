Ostigard e Mazzarri, tensione negli spogliatoi di Napoli-Genoa: cosa è successo

NAPOLI - Per il Napoli sarà un mercoledì da leoni, anche se bisognerà stabilire il punto di vista da cui guardare il film; ma questa è un’altra storia. La cronaca, nel frattempo, racconta che Adl sta riflettendo molto, molto attentamente: è arrabbiato, deluso, preoccupato perché di questo passo e con tale media il Napoli potrebbe restare fuori finanche dalla Conference League. Altro che Champions. Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi, e ieri è pure andata in scena una tensione inaspettata nel corso dell’intervallo del match pareggianto con il Genoa: quando Ostigard ha appreso che sarebbe stato sostituito subito perché ammonito, s’è incavolato notevolmente. E ha protestato con il tecnico, per altro non condiviso anche dai senatori: il tutto sotto gli occhi di De Laurentiis, in quel preciso istante negli spogliatoi. Il cambio di un giocatore ammonito ricorda quello registrato al 52’ della partita con il Verona: all’epoca toccò a Mario Rui. E anche lui non gradì per niente.