Calzona nuovo tecnico del Napoli: le tre condizioni imposte dalla Slovacchia

NAPOLI - Una giornata interminabile per la Napoli calcistica quella vissuta oggi, lunedì 19 febbraio, giorno in cui si è materializzato l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo al suo posto di Francesco Calzona. Una notizia rimasta 'in sospeso' per ore, tanto che il tecnico livornese chiamato a sostituire Rudi Garcia ha anche diretto l'allenamento a Castel Volturno, e ufficializzata poi dopo che è stato raggiunto l'accordo con la federcalcio della Slovacchia di cui Calzona resterà comunque ct in vista del prossimo Europeo. E proprio la federazione slovacca ha comunicato attraverso il proprio sito le condizioni imposte al tecnico (che ha da poco concordato un nuovo contratto fino alla fine del 2025, rinnovabile fino al 2026 in caso di qualificazione ai Mondiali) prima di concedergli l'autorizzazione per il doppio incarico.