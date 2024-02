Napoli, Calzona in conferenza stampa con Di Lorenzo: rivivi la diretta

Il Napoli è nono in classifica con 36 punti in 24 giornate. Il Barcellona invece, nella Liga, è terzo in classifica con 54 punti in 25 giornate.

20:25

I precedenti con il Barcellona

Gli ultimi due incroci con il Barcellona non sono stati fortunati per il Napoli: nella Champions League 2019-20, negli ottavi, i catalani eliminarono gli azzurri, vincendo 3-1 in casa dopo aver pareggiato 1-1 al San Paolo. Nel 2021-22, negli spareggi di Europe League, il Napoli fermò il Barcellona sull'1-1 in Spagna, ma perse 4-2 al Maradona.

20:10

Vincere la Champions...

Calzona: "Di Matteo vinse la Champions da subentrato al posto di Villas Boas? Non do tanto peso a queste cose, ma credo tanto in questa squadra: ci credo fortemente. Penso più alla mia squadra che all'avversario, penso sia in grado di vincere tante partite. Dobbiamo volerlo, sarà questa la chiave per il futuro".

20:07

Traore e Hamsik

Calzona: "Traore? Abbiamo fatto un allenamento tattico, ci conto, ma non solo Traore, sceglierò in base a ciò che vedo negli allenamenti. Quello che vedo in campo basterà per decidere. Traore non è al 100% per cui non so se lo utilizzerò dall'inizio. De Laurentiis vuole migliorare la situazione attuale, non mi ha messo pressione. So cosa significa per un club raggiungere i primi 5 posti o il Mondiale per club. Il presidente è stato molto gentile. Non mi ha fatto pressioni. Hamsik? Volevo fortemente che venisse. Lui gestisce una Academy abbastanza importante, da quando ha smesso di giocare l'ha presa in mano lui, non è riuscito a liberarsi in così poco tempo, ma mai dire mai. Hamsik insieme a Maradona è uno dei giocatori più amati a Napoli. Marek collabora con me nella nazionale slovacca, è molto bravo, gli ho dato molto spazio in campo".

20:05

Le aspettative di Calzona

Calzona firmerebbe per il pari? "Assolutamente no, noi siamo il Napoli. Questa è una squadra forte, giochiamo in casa. Non accetto assolutamente un pareggio prima di giocare la partita, se poi il Barcellona sarà così bravo a costringerci a al pari tanto di cappello. Ma noi vogliamo giocare per vincere. Se i giocatori faranno quello che gli chiedo per buana parte della partita sarò felice, mi faranno capire che credono alle mie idee che ancora non abbiamo avuto il tempo di metterle in pratica. Sarebbe un grandissimo risulltato. Se la squadra farà questo può raggiungere risultati importanti. Gli ho chiesto di essere squadra nella due fasi, già questo mi basterebbe. Non accetto giocatori che non partecipano alla fase difensiva e che si sentano esonerati da questo atteggiamento tattico. Se faranno questo sarò fifucioso e contento".

20:02

Di Lorenzo ringrazia Mazzarri

Capitan Di Lorenzo: "Ci tengo a ringraziare mister Mazzarri, ci siamo sentiti e mi dispiace: quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti, è una sconfitta per tutto l'ambiente Napoli. Ci dispiace molto. Ma abbiamo reagito da professionisti, già da oggi siamo a disposizione di Calzona cercando di assimilare i concetti con entusiasmo e disponibilità. Ci sarà tempo per lavorare meglio. Domani sera cercheremo di mettere in campo ciò che il mister ci ha trasmesso".

20:00

Un messaggio ai tifosi

Parla ancora Di Lorenzo: "Come ho detto prima, il mister si è presentato subito bene. Ultimamente abbiamo perso un po' di entusiasmo che ci aveva contraddistinto l'anno scorso, da domani dobbiamo essere una squadra spensierata. Giocando con coraggio, devi essere spensierato e coraggioso: il Barca è una grandissima squadra, il cambio di allenatore ci può portare a svoltare, lo vogliamo tutti e lo vogliono i tifosi. La squadra è cosciente della situazione, ha dato il massimo e darà il massimo per uscire da questo periodo. Dobbiamo giocarci la partita spensierati, con la mente libera. Questo può aiutarci; si fa questo lavoro e questo mestiere per notti come queste. Dobbiamo affrontarla al massimo del nostro potenziale, al massimo delle nostre forze. Giochiamo in casa e i tifosi possono darci una grossa spinta: speriamo di regalare una bella serata anche a loro. Ai tifosi c'è poco da dire, anche nelle ultime partite ci hanno incitato fino all'ultimo secondo. Poi ci hanno fischiato giustamente perché non sono contenti dell'andamento ma i primi a non essere contenti siamo noi. Ma ci tengo a dire che la squadra non è mai mancata d'impegno, poi si sa che il calcio è così: a volte non riesci a fare risultati positivi ma abbiamo sempre dato tutto. I tifosi sono liberi di fischiare a fine partita. Non mi sento di dire niente perché son sempre vicini a noi e ci spingono sempre, spero di regalare loro domani una bella notte. Se lo meritano loro e ce lo meritiamo noi; in una stagione difficile questa partita potrebbe cambiare tante cose".