Champions, scelto l'arbitro Zwayer per Napoli-Barcellona

NAPOLI - Sarà Felix Zwayer l'arbitro del big match di Champions League , valido per l'andata degli ottavi di finale, tra Napoli e Barcellona . Si tratta di un fischietto tedesco che sarà coadiuvato dai connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter come assistenti di linea, il quarto uomo sarà Sven Jablonski e al Var spazio a Bastian Dankert e Soren Storks.

Zwayer, i precedenti con il Napoli in Champions

Zwayer ha incrociato in tre occasioni il Napoli: prima in occasione della sconfitta in Ucraina contro lo Shakthar per 2-1 nella Champions 2017-18 (a segno Milik su rigore), poi nel pari al Parco dei Principi per 2-2 contro il Paris Saint Germain nella Champions 2018-19 (a segno Insigne e Mertens, poi il pari di Di Maria nel recupero) e infine in occasione del 4-2 rifilato all'Ajax al Maradona nella passata edizione (a bersaglio Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia su rigore e Osimhen). Nel complesso i precedenti con le italiane recitano: 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.