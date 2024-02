Napoli, Aronica sull'esonero di Mazzarri: "Gli avrei concesso un'altra chance"

"Non pensavo ad un esonero così repentino, avrei concesso una prova d'appello a Mazzarri". Salvatore Aronica, ex capitano del Napoli, è tornato sull'arrivo di Francesco Calzona, che esordirà in Champions League contro il Barcellona: "Mi ha stupito la scelta di affidarsi a Calzona, visto che è stato il vice di Sarri e Spalletti, ma non ha mai avuto ruoli da primo allenatore. Solo adesso prenderà in mano una squadra di club per la prima volta in Serie A, lo aspetta un lavoro durissimo", ha detto ai microfoni di Cusano News87.