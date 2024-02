Futuro Napoli, i bookie sicuri: Mourinho in pole, chi sono gli altri in corsa

NAPOLI - Francesco Calzona ha appena preso in mano le redini del Napoli , terzo tecnico di stagione dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri e pronto a esordire in Champions League contro il Barcellona , ma i 'bookie' già pensano alla prossima stagione. Il ct della Slovacchia ha infatti firmato un accordo fino a giugno e nel mondo delle scommesse già vengono 'quotati' i possibili suoi eredi alla guida dei partenopei.

Futuro Napoli: Mourinho in pole su Conte

E in pole non c'è un nome qualunque ma quello di José Mourinho, fresco di divorzio dalla Roma, che potrebbe così tornare in Italia. Secondo gli esperti di Better e Goldbet infatti lo 'Special One' è il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, offerto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno a Napoli di Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.