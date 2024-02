Hamsik: "Calzona mi vuole al Napoli. Oggi incontro De Laurentiis"

Marek Hamsik dice tutto. L'ex capitano del Napoli, che sarà al Maradona per la sfida al Barcellona da spettatore, ha declinato l'invito di Francesco Calzona a seguirlo in panchina per la nuova avventura: "Mi ha contattato, mi vuole con lui, ma gli ho già spiegato che sento di dover restare in Slovacchia. Napoli è la mia seconda casa e l'offerta è allettante, un giorno mi piacerebbe tornare, ma questo non è il momento giusto".