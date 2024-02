Hamsik al Maradona per Napoli-Barcellona: perché non sarà nello staff di Calzona

NAPOLI - Marek Hamsik domani sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma assisterà alla partita da semplice spettatore . La sua presenza era già in programma da tempo. L’ex capitano del Napoli non seguirà Calzona . Il nuovo allenatore gli aveva chiesto di affiancarlo come già accade con la Nazionale slovacca, ma Hamsik ha ringraziato e ha detto no. In questa fase della sua carriera e vita preferisce restare in patria, con la famiglia , seguendo i suoi giovanissimi allievi che forma e fa crescere nell’Academy a cui dedica tantissimo tempo. Napoli resta casa sua e un giorno, chissà, potrebbe tornare a diventare questione di lavoro, non solo di cuore, ma al momento Hamsik ha preferito fare altre scelte pur ringraziando Calzona per la rinnovata fiducia .

Napoli, niente Hamsik

Sarebbe stato un ritorno romantico cinque anni dopo l’addio. Hamsik aveva lasciato Napoli a febbraio del 2019 per trasferirsi al Dalian Yifang. Calzona gli ha proposto di tornare subito, ma Marek ha declinato, col sorriso, motivando la sua scelta. Una decisione che il ct della Slovacchia ha compreso. I due continueranno a lavorare insieme, ma solo in Nazionale. Hamsik sarebbe stato figura preziosa per Calzona, un riferimento all’interno di uno spogliatoio dove avrebbe ritrovato qualche vecchio compagno e Lobotka, con cui condivide le gioie in Nazionale, come la recente qualificazione agli Europei. Domani potrebbe comunque incontrare De Laurentiis, un saluto per rinnovarsi stima e affetto, ma anche per tornare sull’argomento. Il presidente potrebbe fare un altro tentativo. Proprio Hamsik, in una recente intervista, aveva svelato: «Ho incontrato De Laurentiis, mi ha detto che a fine carriera potremo incontrarci per parlare del mio futuro insieme». Potevano ritrovarsi subito dopo aver salutato il calcio giocato pochi mesi fa. Al Trabzonspor l’ultima esperienza in campo con scudetto vinto nel 2022.

Hamsik, il futuro

Hamsik, al Napoli dal 2007 al 2019, capitano dal 2014 con 520 presenze, vuole diventare allenatore. Lavora da tempo al suo sogno. Sta crescendo accanto a Calzona nello staff tecnico della sua Slovacchia e ama stare a contatto coi più piccoli. Sono centinaia i bambini della RSC Hamsik Academy che forma e vede crescere ogni giorno. Non ha voluto separarsi da loro pur sapendo che avrebbe comunque avuto tempo e modo di seguirli a distanza. Una scelta di cuore che Calzona e il Napoli hanno rispettato e compreso.