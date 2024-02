Ngonge salta Napoli-Barcellona: le condizioni e i convocati

Brutte notizie per Calzona: il nuovo allenatore, per Napoli-Barcellona, dovrà fare a meno di Cyril Ngonge. L'ala belga, reduce dal suo primo gol con la maglia azzurra nella scorsa giornata di campionato, "non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l'allenamento di ieri", come scrive il club.