Napoli, Hamsik: "Ringrazio Calzona ma non sono pronto". Su Mazzarri...

NAPOLI - "Calzona? Devo ringraziarlo perché mi voleva nello staff, me ne ha parlato anche oggi il Presidente. Però non me la sento ancora e a 36 anni ho ancora tempo per venire a Napoli". L'ex capitano azzurro, Marek Hamsik, ha ribadito ad Aurelio De Laurentiis - con il quale ha preso parte al pranzo Uefa tra le delegazioni di Napoli e Barcellona - che non è ancora arrivato il momento giusto per tornare. "Penso che il Napoli - sottolinea lo slovacco ai microfoni di Sky Sport - avrà sempre le porte aperte per me, lo spero... Ho un ottimo rapporto con la società, col mister, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per il mister è un sogno che si avvera, ringrazio la Federazione che gli ha permesso di fare questo percorso".