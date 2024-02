Napoli, pranzo Uefa con De Laurentiis e Laporta: c'è anche Hamsik

Pranzo Uefa a Napoli, a Palazzo Petrucci, nel giorno della sfida al Barcellona. In uno scatto social, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sorride accanto al patron dei blaugrana, Joan Laporta. Presente all'incontro anche Marek Hamsik, arrivato in città per assistere alla partita dal Maradona.