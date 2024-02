Napoli-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Napoli-Barcellona, la cronaca

Non è un bel momento, in campionato, per Napoli e Barcellona, club accomunati dalla bellezza delle rispettive città con vista mare e dal mito Maradona, che trovò dimora calcistica e di vita proprio in Campania dopo gli anni difficili in Spagna. Oggi le due squadre sono in difficoltà nei rispettivi campionati, il Napoli è nono distante dal piazzamento Champions, i blaugrana di Xavi - reduci dal successo contro il Celta Vigo - sono a otto punti dalla capolista Real Madrid.