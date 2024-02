Juan Jesus, pesanti offese e insulti sui social: ecco la sua reazione

Juan Jesus è stato tra i protagonisti in negativo della gara del Napoli contro il Cagliari. Il difensore brasiliano non è intervenuto su Luvumbo nell'azione che ha portato al pareggio della squadra di Ranieri. L'ex Roma ha lasciato rimbalzare il pallone che arrivava dalle retrovie senza anticiparlo. Un errore grave (con voto negativo in pagella) costato due punti in meno in classifica per il Napoli.