Pagelle Cagliari-Napoli: Osimhen c’è, Juan Jesus flop

Calzona (all.) 5,5

Cinque giorni sono sempre niente per incidere ma Juan Jesus era da un po’ che barcollava (anche) paurosamente.

Meret 6

Un’uscita che sa di azzardo (43’ pt) e che per poco non consente a Luvumbo di metterla dentro. Poi, solo imprecazioni.

Mazzocchi 5

Vorrebbe ma non può o magari non sa dove andare, se non a sbattere contro la seconda pressione del Cagliari.

Ostigard (40’ st) sv

Si prende l’amaro del calice.