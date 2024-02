Serie A: Sassuolo-Napoli a Chiffi, Colombo arbitrerà Inter-Atalanta

La Supercoppa aveva fatto slittare le partite della 21esima giornata di Serie A . Match che verranno recuperati mercoledì 28 febbraio, quando scenderanno in campo Sassuolo e Napoli , alle 18, e Inter e Atalanta alle 20:45. L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare.

Serie A, le designazioni per i recuperi della 21esima giornata

Sassuolo-Napoli è stata affidata a Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Peretti e Imperiale, con Di Marco come quarto ufficiale. Al Var ci sarà Sozza con Mazzoleni come Avar. Mentre Inter-Atalanta sarà diretta da Andrea Colombo della sezione Colombo. Lo Cicero e Zingarelli saranno gli assistenti, mentre come quarto ufficiale ci sarà Pairetto. Di Paolo sarà al Var e Marini designato coem Avar.