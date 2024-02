Goleada del Napoli contro il Sassuolo: il tweet di De Laurentiis

Tre volte Osimhen, due Kvaratskhelia e una Rrahmani: con questi gol il Napoli è tornato a vincere in campionato. Vittoria che in Serie A mancava da tre giornate e ora è arrivata in grande stile nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo i pareggi contro Barcellona e Cagliari, Calzona trova anche il suo primo successo sulla panchina del Napoli. Subito dopo il triplice fischio è arrivato il messaggio di Aurelio De Laurentiis.