Diretta Sassuolo-Napoli: segui la partita di oggi LIVE

Sassuolo e Napoli si trovano di fronte oggi nel recupero della 21ª giornata, match slittato per l’impegno degli azzurri in Supercoppa a gennaio. È un momento difficile per le due formazioni. I padroni di casa hanno cambiato l’allenatore: Bigica ha preso il posto di Dionisi. La situazione in classifica è complicata, il Sassuolo è in piena lotta per non retrocedere. Dall’altra parte c’è la squadra di Calzona, reduce da due pareggi, l’ultimo amarissimo sul campo del Cagliari. È cruciale in ottica qualificazione in Europa che il Napoli non fallisca anche questo appuntamento. Segui gli aggiornamenti in diretta.

17:30

Il Napoli punta sui numeri di Osimhen

Osimhen ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra ha segnato più reti nel torneo (a quota sei anche l’Udinese). L'attaccante ha infatti trovato il gol in tutte le ultime quattro sfide contro i neroverdi in campionato, solo contro Cagliari e Udinese ha segnato in cinque partite consecutive in Serie A.

17:15

La statistica

Il Napoli ha 28 punti in meno, dopo 25 partite giocate in Serie A, rispetto alla scorsa edizione del torneo: considerando i tre punti a vittoria, si tratta della peggior differenza punti per la squadra campione in carica a questo punto della competizione rispetto alla stagione in cui ha conquistato il titolo.

16:57

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

16:45

La squadra arbitrale

Sassuolo-Napoli sarà arbitrata da Chiffi, gli assistenti saranno Peretti e Imperiale. Quarto uomo Di Marco. Al Var ci sarà Sozza, Avar Mazzoleni.

16:30

Dove vederla

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. In streaming sarà visibile sulle app di Dazn. Il calcio d'inizio è previsto per le 18.

Reggio Emilia - Mapei Stadium