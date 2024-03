Napoli, Juve e Lazio: la situazione nella corsa al Mondiale per Club

È come se fosse stata versata una tanica di benzina su un materiale altamente infiammabile. Le parole di Aurelio De Laurentiis da Londra hanno fatto divampare il fuoco della corsa al primo Mondiale per club, in programma a giugno 2025 negli Stati Uniti. Un torneo che ti accoglie con un ticket d’entrata da 50 milioni di euro, puliti puliti. «Vada come vada con il Barcellona, al Mondiale dovremmo andarci noi - ha detto Adl - la Juve è fuori dalle coppe europee per squalifica e non andrebbe ammessa». Per l’Italia l’ultimo slot disponibile è ormai una questione tra Juventus, Napoli e Lazio, con quest’ultima che avrebbe bisogno a dir la verità di un miracolo per compiere il doppio sorpasso. Secondo Nyon, comunque, un giro fuori dal gran ballo delle coppe per i bianconeri (la Juve, penalizzata di 10 punti, sarebbe scivolata in Conference senza esclusione Uefa) è punizione sufficiente a espiare tutte le colpe.