Napoli-Juve, le scelte di Calzona: Zielinski in vantaggio su Traore

Napoli - Il grande dubbio di Calzona è a centrocampo. La formazione da opporre alla Juventus attende un ultimo ballottaggio che la rifinitura di questa mattina aiuterà a risolvere. Da una parte Traore e la sua freschezza, dall’altra Zielinski e quelle geometrie che presto saranno solo un ricordo. Ma c’è un campionato ancora da concludere. Piotr, al momento, è in vantaggio. Calzona riflette sulla scelta definitiva, è un tassello che manca al 4-3-3 ormai scritto, con tante certezze e qualche novità rispetto allo show di Reggio Emilia. Cambia la difesa, torna Juan Jesus al centro con Rrahmani, Olivera si prenota per la corsia di sinistra , poi ognuno al proprio posto, tra centrocampo e attacco, dopo la goleada che lascia ben sperare e che ha regalato al Napoli una vigilia serena ma senza sottovalutare certe insidie che il calcio sa nascondere. Gli unici due assenti saranno gli infortunati Ngonge e Cajuste.

Napoli, il dubbio a metà campo

Traore ha giocato 77 minuti di ottimo livello contro il Sassuolo, è una mezzala perfetta per il calcio verticale che ha in mente Calzona, ma è anche reduce da un lungo stop per la malaria e deve ancora ritrovare la miglior forma fisica possibile. La prova di mercoledì è stata incoraggiante, ecco perché Traore resta un’opzione, ma Zielinski è sempre Piotr, anche col destino segnato e il futuro lontano da Napoli. Questa può essere la sua notte, sono partite in cui sa esaltarsi, questa squadra gli appartiene da anni e per questo, al momento, è un passo avanti rispetto all’ex Sassuolo. Da qui al termine del campionato Calzona deciderà sempre in base a diversi fattori e alle proprie esigenze.



Napoli, il resto della formazione

Due novità in difesa: con Meret, Di Lorenzo e Rrahmani si rivedranno Juan Jesus e Olivera, sostituiti mercoledì da Ostigard e Mario Rui. A centrocampo, in attesa della terza casella, hanno già prenotato una maglia Lobotka e Anguissa, quest’ultimo in crescita rispetto alle ultime uscite. La squadra corta, compatta, coesa, valorizza le sue qualità, esalta la sua classe. Il tridente in attacco sarà il solito, pochi dubbi: Osimhen sarà scortato a destra da Politano e a sinistra da Kvaratskhelia. In panchina ci sarà abbondanza di opportunità tra Lindstrom, Raspadori e Simeone. Presto tornerà anche Ngonge, che anche ieri ha svolto allenamento personalizzato in campo. Il belga salterà la sua quarta gara di fila, con lui mancherà anche Cajuste.