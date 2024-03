Napoli-Juve, Kvaratskhelia illumina: e quel gesto fa sognare i tifosi

Sì, il Napoli è tornato. Dopo il Sassuolo, la vittoria con la Juve certifica la rinascita. Una vittoria storica perché è la quinta di fila in casa contro i bianconeri, non era mai successo in Serie A. Il 5-1 dell’anno scorso non se l’è dimenticato nessuno: quella partita diede il via al lungo viaggio verso lo scudetto. Adesso è tutta un’altra storia. Però il Maradona è tornato a brillare, ballare e cantare come nella scorsa stagione.