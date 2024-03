Furia De Laurentiis, l'annuncio clamoroso in sala stampa: "Mai più interviste del Napoli a Dazn". Il motivo

De Laurentiis, rabbia nel tunnel prima di Napoli-Juve

De Laurentiis è stato immortalato dalle telecamere mentre esternava il suo disappunto al momento dell'ingresso nel tunnel che porta agli spogliatoi. Ha gesticolato in direzione di una persona e ha iniziato a gridare: "Non lo devono fare! Non lo devono fare" con annesse invettive. Possibile che si trattasse di un'operatore di DAZN presente sul posto per trasmettere le classiche immagini pre-partita dal ventre dello stadio. Dallo studio e dallo stadio i giornalisti DAZN hanno più volte sottolineato il grande rammarico per la scelta del Napoli di non concedere i tesserati ai propri microfoni per le interviste di rito prima, durante e dopo la partita.