Geolier festeggia in campo al Maradona: i tifosi della Juve fischiano

Geolier ha voluto immortalare questo magico momento. Dopo la vittoria del Napoli contro la Juve per 2-1 è sceso in campo e ha fatto una storia per i social. Gli spalti erano praticamente vuoti, erano rimasti solo i tifosi bianconeri nel settore ospiti, e quando si sono accorti del cantante hanno cominciato a fischiarlo. Non hanno dimenticato il suo ritorno a casa dopo il successo a Sanremo, quando dalla finestra cantava “Chi non salta è juventino”, insieme a migliaia di fan in strada.