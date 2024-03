Raspadori più veloce di tutti: la nuova strategia del Napoli sui rigori

Raspadori ha superato tutti in velocità ribadendo in rete l'iniziale errore di Osimhen su calcio di rigore. I replay del gol vittoria del Napoli contro la Juventus svelano la nuova strategia dal dischetto della squadra di Calzona. Raspadori supera in velocità in pochi metri Alex Sandro, Bremer e Nonge, ma accade perché la sua è una lunga rincorsa che gli consente di arrivare prima di tutti sul pallone.