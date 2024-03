Insulti a Giuntoli dopo il gol di Raspadori, interviene la polizia: cosa è successo

Prima da ex con sconfitta al Maradona per Cristiano Giuntoli. Il dirigente della Juventus era in tribuna per la gara di campionato vinta 2-1 dal Napoli. Al secondo gol, quello di Raspadori, i tifosi sono esplosi e hanno preso di mira l'ex ds azzurro seduto accanto ad altri dirigenti della Juve. "Vattene via" qualcuno gli ha urlato pochi secondi dopo la rete della definitiva vittoria.