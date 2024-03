Napoli, disavventura per il noto attore: cacciato dal ristorante al gol di Raspadori

Marco D'Amore, noto attore e regista, al cinema in questi giorni con Caracas con Toni Servillo, è anche un grande tifoso del Napoli. Domenica in occasione della sfida alla Juventus è stato cacciato da un ristorante, lo rivela lui intervenuto a TV Play: "Siamo andati ad Ancona e Jesi e poi siamo corsi in un ristorante ma ci hanno cacciato, perché quando ha segnato Raspadori ci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso, una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più".