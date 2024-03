Di Lorenzo e la rivelazione sul fantacalcio: "Mi facevano sempre pagare"

Ma i giocatori di Serie A fanno il fantacalcio oppure restano indifferenti al gioco che appassiona milioni di tifosi? Ha risposto a questa domanda il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Intervenuto ai canali social del suo club, il difensore non solo rivela la sua passione per il fantacalcio, ma spiega anche di divertirsi molto all'asta per un motivo molto semplice: comprarsi.