Stadio a Bagnoli, Manfredi risponde a De Laurentiis: "Tempi più lunghi. La priorità è il Maradona"

Gaetano Manfredi frena sui tempi individuati per la bonifica di Bagnoli per la costruzione del nuovo stadio. Aurelio De Laurentiis aveva annunciato la costruzione della nuova casa del Napoli nel 2027 con lavori di un anno dopo i 18 mesi di attesa per la bonifica, ma il sindaco di Napoli ha fatto chiarezza: "I tempi delle bonifiche sono più lunghi rispetto a quelli che sono stati detti. L'operazione è complessa, già esiste un piano urbanistico con destinazioni d'uso già definite e poi la proprietà dei suoli è di Invitalia e loro ovviamente andranno coinvolti. La zona del parco urbano? I tempi della bonifica sono da tre a cinque anni dall'inizio dei lavori che dovrebbero cominciare tra aprile e maggio".