"Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Tg Rai Campania. Annuncio del patron azzurro che dunque nega la possibilità di lavori per lo stadio Maradona (se ne sta parlando tanto in questi giorni in vista di Euro 2032) ma apre alla possibilità di costruirne uno nuovo a Bagnoli.