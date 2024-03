De Laurentiis duro con Sarri: "Addio alla Lazio? Chi dà le dimissioni è un perdente"

Non sono parole al miele quelle pronunciate da De Laurentiis nei confronti di Maurizio Sarri a pochi minuti dal match tra il Barcellona e il Napoli . Intervistato da SportMediaset, il massimo dirigente azzurro ha commentato in maniera piuttosto dura la notizia delle dimissioni del tecnico dalla Lazio .

Cosa ha detto De Laurentiis?

De Laurentiis ha rimarcato: "Mi ha molto stupito. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità. Se te accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia".

De Laurentiis e il futuro di Kvaratskelia

"L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo".