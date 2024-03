Capello furioso con i giocatori del Napoli: "Sono capricciosi, è una cosa inaccettabile!"

Dura polemica nei confronti del Napoli da parte di Fabio Capello. L'ex tecnico di Roma e Milan si è prima soffermato sul mancato rigore concesso a Osimhen, per poi mettere in risalto i difetti degli azzurri mostrati lungo tutto l'arco della stagione: "Non avrei mai creduto un campionato del genere da parte del Napoli. I giocatori c'erano, c'era un modo di giocare, così come la mentalità e la voglia, per cui non ho capito questo andamento e non so se dare una colpa agli allenatori o ai giocatori".