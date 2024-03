Capello attacca l'arbitro di Barcellona-Napoli in diretta tv per il fallo su Osimhen

Si interrompe il sogno del Napoli che è stato eliminato dal Barcellona dalla Champions League. Gli azzurri sono stati estromessi anche dal prossimo Mondiale per Club , lasciando il posto alla Juventus. Intanto, non mancano le polemiche per il mancato rigore su Osimhen nel corso della sfida tra i blaugrana e gli azzurri. Anche Capello ha messo in risalto l'errore commesso dall'arbitro.

Cosa ha detto Capello?

Capello ha sottolineato: "Io non sono per i rigori, sono contro i rigorini ma quello di stasera su Osimhen era rigore! L'arbitro questa sera non mi è piaciuto e non ha fatto una direzione da 50 e 50, ma piuttosto squilibrata". Capello ha poi proseguito: "La squadra è stata troppo remissiva e poco aggressiva. Hanno concesso scambi vicino all'area di rigore. Con la qualità del Barça, se non sei costantemente concentrato, loro vanno in porta. Purtroppo la difesa del Napoli non si è espressa nel migliore dei modi".