Perché Lindstrom è in tendenza sui social: cosa è successo nel finale di Inter-Napoli

Mancano pochi secondi al triplice fischio di Inter-Napoli quando Jesper Lindstrom , appena entrato in campo, porta palla sulla sinistra e non vede tutto solo a destra Ngonge . Oppure lo vede ma comunque non lo serve e l'azione per il Napoli sfuma.

L'azione finale della gara di San Siro

Poteva essere l'ultima chance utile per provare a vincere la partita che Juan Jesus aveva pareggiato pochi minuti prima. Una frazione di secondo e una scelta sbagliata che i tifosi azzurri notano. Sui social, per questo motivo, è ormai diventato virale il danese con diversi frame dell'accaduto, dell'azione appena descritta. Momento difficile per l'ex Eintracht che a Barcellona ha avuto di testa la chance del pari e l'ha fallita e in stagione ha collezionato pochissimi minuti nonostante sia stato pagato oltre venti milioni di euro in estate dal Napoli.