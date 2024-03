Inter-Napoli diretta: doppio miracolo di Meret LIVE

Big match allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro, dove l' Inter di Simone Inzaghi ospita il Napoli di Francesco Calzona , in occasione della sfida che chiuderà la 29esima giornata del campionato di Serie A . Si affrontano due squadre reduci dall'eliminazione dalla Champions League . Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

21:14

28' - Rrahmani rischia in area

Fallo di Rrahmani in area di rigore su Thuram: niente di fatto per la posizione irregolare del centrocampista francese

21:08

22' - Thuram spreca a tu per tu con Meret, ma è fuorigioco

Thuram spreca lanciato a tu per tu con Meret, ma era in posizione di fuorigioco

21:01

15' - Dimarco ci prova da lontano

Conclusione larga di Dimarco dalla distanza

20:59

13' - Doppio miracolo di Meret

Doppio miracolo di Meret, prima su Darmian, poi su Lautaro. Barella chiude l'azione sparando alto

20:57

11' - Juan Jesus blocca Lautaro Martinez

Juan Jesus decisivo in copertura su Lautaro Martinez, imbucato alla perfezione da Diarxo

20:52

6' - Traoré stizzito da Pavard

Fallo di Pavard su Traoré: reazione infastidita del centrocampista

20:49

3' - Brutto pallone perso da Di Lorenzo

Ripartenza di Mkhitaryan dopo un errore di Di Lorenzo: Thuram arriva al tiro ma Juan Jesus intercetta il pallone

20:46

1' - Partiti: è iniziata Inter-Napoli

Primo pallone nel mezzo del campo toccato da Raspadori

20:45

Anche Perisic in tribuna

Anche l'ex calciatore nerazzurro presente al Meazza per assistere alla gara.

20:42

Tutti i dati di Inter-Napoli

Per tutte le statistiche di Inter-Napoli CLICCA QUI.

20:31

Calzona: "Il nostro obiettivo è lontano ma ancora possibile"

Cazlona a DAZN: "Noi siamo di rincorsa, abbiamo l'obbigo di ottenere il massimo da ogni partita. Questa è fondamentale per un obiettivo onestamente lontano ma ancora possibile. Raspadori è un giocatore che si adatta a tanti ruoli. Osimhen ha un'infiammazione sulla cicatrice di un vecchio infortunio, vediamo se lo possiamo utilizzare se ce ne fosse bisogno".

20:22

Marotta: "In Europa non sempre vincono i più forti

Le parole di Marotta ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio "Volevo manifestare il nostro affetto e vicinanza a Barone, la famiglia e a tutta la Fiorentina. Quando si parla di Inter bisogna gestire anche questi momenti, di sicuro non è negativo. La testimonianza più sincera è stato uno striscione dei giovani della curva "Siamo fieri di voi", lo siamo anche noi come società. Continuiamo con grande ottimismo e coraggio. Quando si è in un grande club bisogna convivere con critiche feroci ma avere anche la consapevolezza del cammino di una stagione straordinaria. Se il campionato italiano lo vincono le squadre più forti, in Europa è diverso: non lo vincono sempre le più forti. C'è la componente infortunio e sorteggio, con il vecchio regolamento saremo passati. Poi la lotteria dei rigori, l'inesperienza e qualche errore di cui però va fatto tesoro per andare avanti. In alcuni casi le seconde linee sono determinanti, altre meno. Ma vale anche per le prime linee, le performance non sono sempre uguali. Siamo contenti dei giocatori a disposizioni e la stagione non può che essere positiva. Siamo primi ma non dobbiamo sederci, ci sono tanti punti a disposizione ma vogliamo vorremmo accompagnarlo a un record di punti, sarebbe bello. Lautaro? Prima della fine del campionato arriveremo ad un conclusione, in questo momento stiamo rallentando perché ci siamo dedicati ad impegni diversi ma il rapporto con lui e l'agente è splendido e non si può che arrivare alla soluzione del prolungamento".

20:19

Raspadori: "Ci restano 10 finali per raggiungere l'obiettivo"

Le dichiarazioni di Raspadori a DAZN prima della gara: "E' un'occasione per rifarci dalla delusione della Champions e arrivare al nostro obiettivo, abbiamo dieci finali per raggiungerlo e serve cominciare con una vittoria stasera"

20:17

Darmian: "Dobbiamo dimenticare quanto accaduto in Champions"

Darmian a DAZN nel pre partita: "Fa piacere questo tipo di accoglienza dai tifosi, quando scendiamo in campo cerchiamo di dare tutto per renderli orogliosi e dimenticare quanto accaduto mercoledì".

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Entrambe le squadre sono entrate sul manto erboso del Meazza per il consueto riscaldamento pre gara.

20:05

La squadra arbitrale

La Penna arbitrerà la gara tra Inter e Napoli con Berti e Perrotti come assistenti. Quarto uomo Feliciani con Di Paolo e Valeri rispettivamente Var e Avar.

20:00

La panchina dell'Inter

Simone Inzaghi potrà contare anche su Bisseck, Buchanan, De Vrij, Frattesi, Dumfries, Klaassen, Sanchez e i giovani Sarr e Stankovic, oltre ai portieri Audero e Di Gennaro.

19:55

La panchina del Napoli

A disposizione di Calzona i due portieri Gollini e Contini, più Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Osimhen.

19:48

Osimhen in panchina, Raspadori titolare

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Mister Calzona rilancia Raspadori dal primo minuto, complici le precarie condizioni di Victor Osimhen.

19:44

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: F. Calzona.

19:44

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

19:38

Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv e streaming

Scopri dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming (Leggi Qui).

19:25

Inter-Napoli, Osimhen non al meglio

Da valutare le condizioni di Victor Osimhen, allenatosi a parte nel cuore della settimana e parzialmente in gruppo alla vigilia del match. Il bomber nigeriano dovrà gestire un affaticamento muscolare.

19:15

Inter-Napoli, sale l'attesa a San Siro

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Napoli, sfida importante per la corsa all'Europa e per archiviare il discorso Scudetto all'alba della sosta dedicata alle nazionali. A breve le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Calzona.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano