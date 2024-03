Napoli, le ultime su Osimhen in vista dell'Atalanta

Napoli in campo questa mattina per l'ultimo allenamento della settimana. Weekend di riposo per la pausa nazionali. Appuntamento, ora, fissato a lunedì per tornare a preparare la sfida di sabato prossimo contro l'Atalanta allo stadio Maradona (ore 12.30).

Le ultime su Osimhen da Castel Volturno

L'attaccante di Calzona, Victor Osimhen, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Il bomber nigeriano lavora per tornare in campo proprio sabato contro la squadra di Gasperini dopo aver saltato la sfidia contro l'Inter per affaticamento muscolare dopo la prova in Champions contro il Barcellona.