Calzona svela la divertente sfida di Ostigard: "Me l'ha detto prima di partire"

Dopo la sconfitta contro l'Austria, la Slovacchia di Francesco Calzona si prepara ad affrontare la Norvegia in amichevole . Sfiderà il suo difensore al Napoli, Ostigard . Il tecnico azzurro ha rivelato un retroscena: "Leo è un buonissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, all'aeroporto mi ha detto che ci vogliono fare tre gol e mandarci a casa (ride, ndr)".

Calzona e la rivelazione su Haaland

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha parlato del pericolo numero uno degli avversari, Erling Haaland: "Parliamo di un grande giocatore, lo rispetto. Mi è sempre piaciuto già prima che esplodesse in questo modo. Si tratta di un giocatore che vorresti allenare. Ma affronteremo la Norvegia da squadra, non credo ai duelli individuali". Calzona è tornato a parlare del ko con l'Austria: "Riguardando la partita con calma mi sono convinto che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Il gol iniziale ci ha un po' condizionato e dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché ci arriviamo ma concretizziamo poco".