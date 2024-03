Acerbi-Juan Jesus, la reazione dei quotidiani esteri dopo la decisione del Giudice Sportivo

Si parla tanto del caso Acerbi-Juan Jesus all'estero , i principali quotidiani sportivi commentano la notizia dopo la decisione del Giudice Sportivo che assolve il centrale dell'Inter. 'Globo', in Brasile, dà ampio spazio alla vicenda : "Acerbi assolto dall'accusa di razzismo contro Juan Jesus" si legge in primo piano. L'articolo prosegue così: "Per insufficienza di prove il difensore dell'Inter viene assolto".

Da L'Equipe ad As: i titoli dei quotidiani esteri

La notizia ha fatto il giro del mondo, in Francia 'L'Equipe' scrive: "La Lega Italiana assolve Acerbi" mentre in Inghilterra il 'Daily Mail' aggiunge: "Acerbi non verrà sanzionato per presunte frasi razziste nei confronti di Juan Jesus. Il Napoli definisce la sentenza sorprendente". In Spagna 'Diario As' scrive: "Acerbi assolto per insufficienza di prove dopo l'accusa di razzismo" mentre il 'Mundo Deportivo' sintetizza così la questione: "Il giudice ritiene che non si siano stati insulti razzisti".