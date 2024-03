Sentenza Acerbi diretta: la decisione del Giudice sul caso Juan Jesus LlVE

Il Giudice Sportivo ha deciso di assolvere Francesco Acerbi per il caso Juan Jesus . Il difensore dell'Inter non dovrà dunque scontare alcuna giornata di squalifica. Tutti gli aggiornamenti della giornata.

16:20

I commenti dall'estero: "Il campionato più razzista"

Il caso Acerbi-Juan Jesus ha colpito anche all'estero. Ecco alcuni commenti: "Come previsto, il campionato più razzista mai visto"; "Come fa la Serie A a non punire tutto questo?".

16:10

Lega Serie A, profilo Twitter invaso dal caso Acerbi-Juan Jesus

Gli ultimi post su Twitter del profilo ufficiale della Lega Serie A sono stati invasi dai commenti degli utenti sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Zero parole. Fate ridere"; "Verità per Juan Jesus", e tante emoji del pagliaccio.

16:00

"Per sanzioni così gravi servono indizi precisi"

Così il Giudice Sportivo ha motivato la decisione su Acerbi: "La condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità [...] deve essere sanzionata con la massima severità [...] ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza".

15:50

#Acerbi in tendenza su Twitter

L'hashtag Acerbi è tornato in tendenza su Twitter dopo la sentenza del Giudice Sportivo. Diverse le reazioni dei tifosi, chi a favore: "Godopoli". E chi contro: "Ma più confessione del chiedere scusa all'offeso, cosa c'è?".

15:40

La motivazione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha motivato così la decisione sull'assoluzione di Acerbi: "Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata".

15:35

Acerbi assolto: nessuna giornata di qualifica

Il Giudice Sportivo ha deciso di assolvere Francesco Acerbi: non sconterà alcuna giornata di squalifica per il caso Juan Jesus. La decisione.

15:30

Il colloquio di Acerbi in Procura

Nella giornata di sabato, il difensore dell'Inter è stato ascoltato dalla Procura sul caso: ecco cosa ha detto.

15:20

Thuram sul caso Acerbi-Juan Jesus

"Acerbi? Quando c'è una procedura così grave, non è il momento di andare in Nazionale": anche Thuram era intervenuto sulla vicenda che ha coinvolto il compagno di squadra.

15:10

Santacroce contro Acerbi

"Ha fatto una figuraccia, ora stia zitto": anche il difensore ex Napoli Santacroce si è scagliato contro Acerbi. Ecco cosa ha detto.

15:00

Juan Jesus e la lotta al razzismo: "Chi lo attua ha un cervello piccolo"

Pochi giorni dopo l'accaduto, proprio Juan Jesus è stato anche protagonista di un'iniziativa del Napoli contro il razzismo: le sue parole e il discorso con il giovane dell'Under 15 azzurra.

14:50

La difesa di Acerbi che ha imbarazzato l'Inter

Il club è garantista, ma non aveva gradito le dichiarazioni del lunedì dopo la partita per difendersi: la situazione in casa nerazzurra.

14:40

La risposta di Juan Jesus

Dopo aver sentito le parole di Acerbi, Juan Jesus con un post su Instagram si è sfogato e ha riportato pubblicamente la presunta frase detta dal difensore nerazzurro.

14:30

La difesa di Acerbi

"Nessuna frase razzista. So quello che dico": di ritorno dal ritiro della Nazionale, Acerbi si era difeso così. Le sue parole.

14:20

Juan Jesus, il sostegno del Napoli

Il Napoli aveva subito mostrato il suo sostegno a Juan Jesus nella lotta al razzismo.