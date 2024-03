Geolier e il retroscena sulla maglia del Napoli ai concerti: cosa ha detto

C'era anche Geolier a margine della presentazione della quinta maglia del Napoli che verrà indossata contro l'Atalanta. Il cantante, secondo nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha parlato dell'importanza per lui di indossare la maglia azzurra in ogni occasione, soprattutto ai live.

La dedica di Geolier alla maglia del Napoli

"La maglia del Napoli per me è importante, è una bandiera, al di là della squadra, rappresenta un popolo. Quando la indosso, anche nei live, sto facendo vedere Napoli e i cittadini partenopei. Quindi - ha aggiunto Geolier - al di là della maglia in sé è una bandiera e sabato sarò allo stadio, ci vado quasi sempre".